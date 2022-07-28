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Сигал допустил уход с поста спецпредставителя МИДа по гумсвязям с США

Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Спецпредставитель российского МИДа по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер Стивен Сигал может сменить должность, сейчас этот вопрос прорабатывают. Об этом актер сообщил «РИА Новости».

«Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию в плане того, что мне было ранее поручено», — сказал он.

Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере в августе 2018 года. Должность, как отмечали в ведомстве, является общественно-политической, актеру на ней не платят. Сигал как спецпредставитель развивает взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и в других направлениях.

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После сообщений о назначении актер заявил, что всегда хотел сделать что-то для улучшения российско-американских отношений и «неустанно работал над этим в течение многих лет».

Стивен Сигал — гражданин России, он получил паспорт в ноябре 2016 года. На церемонии вручения документа российский президент Владимир Путин сказал актеру, что гражданство поможет ему реализовать профессиональные планы и поддерживать контакты с друзьями в стране. Кроме российского и американского паспортов, у Сигала есть и сербский.

Отношения России и США ухудшились на фоне спецоперации на Украине. Вашингтон осудил ее и начал поставлять Киеву вооружения. Также Соединенные Штаты ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Российские власти не раз говорили, что санкции против страны неэффективны, а изолировать Москву от мирового сообщества за их счет не получится. Также в Кремле считают, что поставки Западом оружия на Украину не помешают России достичь целей спецоперации.

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