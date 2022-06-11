Адвокат Бута назвал его обмен на американца «практически неизбежным»

Обмен российского предпринимателя Виктора Бута, которого США обвинили в торговле оружием, на гражданина США, который отбывает наказание в России, практически неизбежен, заявил ТАСС адвокат россиянина Стив Зиссу.

«Думаю, что обмен практически неизбежен вскоре. Да», — сказал Зиссу.

Адвокат также рассказал об ухудшении состояния здоровья Бута, который болен бактериальной инфекцией. По словам Зиссу, данное заболевание угрожает зрению россиянина.

«От американского правительства [до сих пор] не было никакой реакции в Бюро тюрем [при Министерстве юстиции США], они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием», — заявил адвокат, отметив, что Буту не могут назначить лечение уже в течение нескольких] недель.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. Спустя два года его экстрадировали в США и обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия. Федеральный суд в 2012 году приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Бут свою вину не признал. Вашингтон не раз отказывал Москве в просьбе депортировать его.

В феврале 2022 года адвокат Бута Стив Зиссу говорил, что тот может выйти на свободу уже через шесть лет, так как заключенный заработал баллы за хорошее поведение за время пребывания в тюрьме. После освобождения его должны депортировать в Россию.

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О проблемах со здоровьем у Бута российское посольство в Вашингтоне сообщило в мае. В дипмиссии заявили, что власти США намеренно не оказывают медицинскую помощь россиянину.