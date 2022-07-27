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Минобороны сообщило об уничтожении пунктов ВСУ на заводе в Николаеве

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские военные уничтожили временные пункты дислокации украинских сил на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» в Николаеве, сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен высокоточным оружием Воздушно-космических сил России. «Уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Николаевская область находится на юге Украины и граничит с Херсонской областью, которая находится под контролем российских сил. В Минобороны России контроль над южной частью Украины называли одной из целей второй фазы спецоперации. В украинском военном ведомстве, в свою очередь, сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал отвоевать эти территории.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

За минувшие сутки российские средства ПВО также сбили в районе села Бармашово Николаевской области украинский вертолет Ми-8, сообщили в Минобороны России. Помимо этого, были уничтожены девять беспилотников в районах населенных пунктов Петровское и Новомайорское в ДНР, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка и Каменка в Харьковской области, а также Кузьмино в ЛНР. Над поселками Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также над Херсоном перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, добавили в ведомстве.

Российская спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. Киев после ее начала разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

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