Боррель обвинил западные СМИ в большем внимании к словам Лаврова

Жозеп Боррель (Фото: Ricardo Rubio / Global Look Press)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что западная пресса порой не передает его заявления, но пишет о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве «резонатора» российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает [эту информацию]», — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER (цитата по ТАСС).

В качестве другого примера он привел выступление главы Евросовета Шарля Мишеля на саммите Африканского союза, в котором тот объяснил позицию ЕС. Однако «ни одна газета, ни одно западное СМИ» не написали об этом, отметил Боррель. «Есть определенная тенденция — слушать врага, противника», — добавил он.

На заявление Борреля обратил внимание глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Боррель пожаловался, что находится в изоляции:)))», — написал он в Telegram.

На прошлой неделе Лавров оправился в турне по странам Африки. Сначала министр посетил Каир, где встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Затем он совершил визит в Конго и Уганду, а накануне, 26 июля, прибыл в Эфиопию. После завершения турне по странам Африки Лавров отправится на заседание Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.