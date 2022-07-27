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Куренков обвинил глав территорий в «надежде на авось» при лесных пожарах

Александр Куренков
Александр Куренков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главы заповедников и лесных угодий не обращают должного внимания на пожары, заявил глава МЧС Александр Куренков, передает ТАСС.

«Руководители [заповедников и лесных угодий] не следят надлежащим образом за требованиями пожарной безопасности или не принимают должные меры к тушению возникающих пожаров, надеясь на авось», — сказал он.

Министр призвал серьезнее подходить к профилактике и борьбе с лесными пожарами. Он отметил, что планирует обсудить этот вопрос с Министерством природы.

В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
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Фото:Вадим Скрябин / ТАСС

МЧС заявляло о лесных пожарах в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях. К июлю огонь захватил леса Хабаровского края и Якутии. Власти этих регионов ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 июля на совещании президента Владимира Путина с членами правительства глава МЧС заявил о халатном и расслабленном отношении к пожарам тех людей, которые работают на лесных территориях.

Куренков привел в пример историю с пожаром в Джугджурском заповеднике, который произошел 30 июня. Он рассказал, что сначала получил данные, что на территории нет вертолетной площадки. Однако позже министерство выяснило, что она была в 104 км от заповедника. Глава ведомства подчеркнул, что руководство территории, где находится заповедник, халатно отнеслось к работе и горение продолжается по сей день.

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Теги
лесные пожары Александр Куренков заповедники леса
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