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Киев отказался от старых американских штурмовиков и попросил взамен F-16

Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Master Sgt. Nathan Lipscomb / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Украине нужны истребители F-16, а не штурмовики времен холодной войны A-10 Warthog («Бородавочник»), заявил порталу Military.com советник министра обороны Юрий Сак.

По его словам, A-10 не закроют воздушное пространство страны и «не остановят бомбардировщики и ракеты». «A-10 хорошо поражают наземные цели — возможно, лучше, чем все остальные [самолеты]. Но другие самолеты дадут Украине намного больше. В то же время на A-10 уйдут финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для перевооружения на современные истребители (F-16 и другие)», — пояснил Сак. Он отметил, что A-10 — «такая же легкая цель для российской ПВО», как и уже имеющиеся на вооружении у Украины советские Су-25.

Несколько дней назад министр ВВС США Фрэнк Кэнделл сообщил, что Вашингтон может отказаться от «устаревших» «Бородавочников» и передать их Украине, но это «в значительной степени» зависит от интересов Киева. «Мы будем открыты для обсуждения с ними их требований и того, как мы можем их удовлетворить», — добавил Кэнделл.

A-10 Warthog — одноместный двухдвигательный штурмовик. Он находится на вооружении американских ВВС с 1976 года. Самолет может оказывать авиационную поддержку сухопутных войск, поражать танки, бронемашины и другие наземные цели.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

F-16 Fighting Falcon — многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, разработанный в 1974 году. Последние из таких самолетов были переданы ВВС США в 2005-м. Модернизированные F-16 продолжали производить на экспорт и спустя более десяти лет после этого.

В начале июня постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что члены альянса не планируют передавать Киеву боевые самолеты последних поколений, в том числе F-16. Тем не менее министр обороны Украины Алексей Резников в июле говорил о возможности для украинских пилотов начать осваивать «самолеты современного поколения». «Это могут быть F-16, но для этого необходимо подготовить аэродромы. И Украина может сделать это», — цитирует Резникова Twitter-аккаунт ВВС страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский после начала российской военной операции просил западные страны передать Киеву самолеты. Он говорил, что Украину устроят и старые советские самолеты, если США не могут предоставить F-18 или F-19.

Российские власти осуждают передачу иностранной военной техники Украине и обвиняют Запад в «накачке» Киева оружием.

Теги
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