Россияне назвали, каким отечественным товарам отдают предпочтение

Чаще всего при выборе продуктов питания 68% россиян отдают предпочтение отечественному производителю, следует из совместного исследования Аналитического центра НАФИ и «Модульбанка» (есть у РБК).

Почти каждый второй опрошенный готов приобретать отечественные товары для дома и сада или бытовую химию — 48%, отмечают экcперты. Популярны отечественные товары у россиян в сфере строительства и ремонта — 47%, при выборе лекарств — 46%, а также одежды, обуви или косметики — по 45%.

Каждый третий готов покупать отечественные бытовую технику (31%), автозапчасти (28%), автомобили (27%) и электронику (27%), говорится в результатах исследования.

В то же время в 33% опрошенных заявили, что могли бы купить российских смартфон или компьютер только в самом крайнем случае — если бы на рынке не было ни одного аналога зарубежного производства. 28% россиян купили бы российскую технику только при отсутствии аналогов. Менее категоричны россияне при покупке автозапчастей и автомобилей — только 23% готовы покупать российские детали, если нет альтернатив, еще 21% респондентов купили бы отечественное авто, когда нет других вариантов.

С конца февраля США, ЕС и другие страны начали вводить антироссийские санкции из-за военной операции на Украине. Так, санкции ЕС в том числе затронули экспорт техники, автомобилей, предметов роскоши. Кроме того, сотни зарубежных компаний приостановили деятельность в России, многие ушли с российского рынка.

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На фоне санкций власти пообещали поддержать отечественных производителей, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях. В частности, субсидирование решили предоставить фармацевтическим компаниям, чтобы снизить зависимость российского рынка от импортируемых лекарств.