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В нескольких городах Чехии власти сняли флаги Украины с администраций

Власти некоторых городов Чехии вынужденно приняли решение убрать со зданий администраций украинские флаги, пишет портал iDNES.

Пресс-секретарь города Наход Нина Адлоф рассказала изданию, что власти решили убрать украинские флаги во время национальных праздников, которые отмечаются после 5 июля. После праздника флаги на здание ратуши больше не вешали. «Город поднял флаг в качестве символа поддержки сразу после начала конфликта на здании ратуши на площади Масарика», — описала начало размещения флага пресс-секретарь мэрии Нина Адлоф.

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Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости

Однако она также отметила, что были настроения, выражающие как огромную поддержку украинским беженцам, так и с течением времени негативные реакции. По словам Адлоф, снятие флага ничего не меняет в позиции страны, власти продолжат помогать нуждающимся.

Украинские флаги также убрали на административных зданиях городов Червены-Костелец, Колин и Ческе-Будеёвице.

В начале мая полиция немецкого Берлина сообщила, что во время памятных мероприятий по случаю 77-летней годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от нацизма будет запрещено использовать российские и украинские флаги, георгиевские ленты, а также военную форму или ее элементы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ завил, что власти Берлина совершили ошибку, запретив использование украинского флага.

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