Киев назвал ошибкой запрет флага Украины в Берлине 9 мая

В Берлине запретили использовать украинский и российский флаги на 15 памятных мероприятиях по случаю годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от нацизма. Это возмутило украинские власти

Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине (Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»)

Власти Берлина совершили ошибку, запретив использование украинского флага во время памятных мероприятий в городе по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Глубоко неверно относиться к ним наравне с русскими символами», — написал он.

8 мая в Германии – день памяти об освобождении страны от нацизма и окончания Второй мировой войны. В этот день, а также 9 мая проходят памятные мероприятия и собрания у мемориалов, посвященных погибшим при освобождении Европы от нацистской Германии.



6 мая полиция Берлина сообщила, что во время памятных мероприятий по случаю 77-летней годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от нацизма будет запрещено использовать российские и украинские флаги, георгиевские ленты, а также военную форму или ее элементы.

Этим решением возмутился посол Украины в Германии Андрей Мельник. В своем Twitter он обратился к мэру города Франциске Гиффай: «Скандальное решение берлинской полиции должно быть отменено». Гиффай в ответ на это заявила, что полного запрета на использование флага в городе не вводилось.

В комментарии новостной сети RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) Мельник также назвал запрет «пощечиной украинскому народу». По его словам, все заверения в солидарности с Украиной после это превращаются в «пустой звук».

Начальник берлинской полиции Барбара Словик позднее пояснила, что подобная мера направлена то, чтобы «не допустить никакого противостояния» в городе в эти дни, пишет издание Berliner Zeitung. Запрет на российские и украинские флаги касается только 15 мест, где будут проходить памятные мероприятия 8 и 9 мая, в остальных общественных местах их демонстрировать можно, уточняли в мэрии Берлина.