Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах Политика, 23:31
Первые данные ЦИК Южной Осетии показали лидерство оппозиционера Гаглоева Политика, 23:29
Депутаты Госдумы сообщили о блокировке их Google- и YouTube-аккаунтов Политика, 23:18
Шольц пообещал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине Политика, 23:10
Киев назвал ошибкой запрет флага Украины в Берлине 9 мая Политика, 23:07
Певица Монеточка объяснила отъезд из России Общество, 23:03
Лучшие моменты поединка между непобежденным Биволом и Альваресом Спорт, 23:00
Кулеба и Блинкен обсудили экспорт продуктов с Украины Политика, 22:46
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 22:43
Трюдо анонсировал новые санкции против России Политика, 22:08
Зверев проиграл 19-летнему теннисисту в финале «Мастерса» в Мадриде Спорт, 21:58
Шути Гатва из сериала «Половое воспитание» станет новым Доктором Кто Технологии и медиа, 21:57
Старейшая жительница Италии умерла в возрасте 112 лет Общество, 21:56
Кадыров заявил об «освобождении» Попасной от украинских военных Политика, 21:55
Политика ,  
0 

Киев назвал ошибкой запрет флага Украины в Берлине 9 мая

В Берлине запретили использовать украинский и российский флаги на 15 памятных мероприятиях по случаю годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от нацизма. Это возмутило украинские власти
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине (Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»)

Власти Берлина совершили ошибку, запретив использование украинского флага во время памятных мероприятий в городе по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Глубоко неверно относиться к ним наравне с русскими символами», — написал он.

8 мая в Германии – день памяти об освобождении страны от нацизма и окончания Второй мировой войны. В этот день, а также 9 мая проходят памятные мероприятия и собрания у мемориалов, посвященных погибшим при освобождении Европы от нацистской Германии.

6 мая полиция Берлина сообщила, что во время памятных мероприятий по случаю 77-летней годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от нацизма будет запрещено использовать российские и украинские флаги, георгиевские ленты, а также военную форму или ее элементы.

Зеленский пригласил Шольца в Киев на 9 мая
Политика
Фото:president.gov.ua

Этим решением возмутился посол Украины в Германии Андрей Мельник. В своем Twitter он обратился к мэру города Франциске Гиффай: «Скандальное решение берлинской полиции должно быть отменено». Гиффай в ответ на это заявила, что полного запрета на использование флага в городе не вводилось.

В комментарии новостной сети RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) Мельник также назвал запрет «пощечиной украинскому народу». По его словам, все заверения в солидарности с Украиной после это превращаются в «пустой звук».

Начальник берлинской полиции Барбара Словик позднее пояснила, что подобная мера направлена то, чтобы «не допустить никакого противостояния» в городе в эти дни, пишет издание Berliner Zeitung. Запрет на российские и украинские флаги касается только 15 мест, где будут проходить памятные мероприятия 8 и 9 мая, в остальных общественных местах их демонстрировать можно, уточняли в мэрии Берлина.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции
Pro
Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис
Статьи
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки
Инструкции
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Думай как шахматист. Когда это помогает руководителю, а когда мешает
Статьи
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
флаг Украина Россия Берлин полиция 9 Мая
Материалы по теме
В Обнинске закрасили изображение бабушки с флагом СССР из-за вандалов
Общество
«Бессмертный полк» прошел в Сиднее
Политика
Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР фразой «победа будет за нами»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter