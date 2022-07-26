Военная администрация сообщила о попытке ВСУ ударить ракетами по Херсону

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса (Фото: РИА Новости)

Украинские силы в ночь на 26 июля пытались нанести ракетный удар по Херсону, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе военно-гражданской администрации Херсонской области (эту область с середины марта контролируют российские силы).

«В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне, 25 июля, Минобороны России сообщило, что раскрыло попытку высадки украинской диверсионной группы на территории Херсонской области. По данным ведомства, диверсанты находились на быстроходных десантных катерах, которые в результате были уничтожены в акватории Днепровского лимана.

Россия с 24 февраля ведет на Украине военную спецоперацию. В середине марта Минобороны сообщило, что Херсонская область перешла под контроль российских сил. В ней создали военно-гражданскую администрацию, и новые власти заявили о намерении провести референдум о вхождении в состав России.

Украина после начала спецоперации ввела военное положение. Утраченные с конца февраля территории она считает оккупированными. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский приказал армии отвоевать юг страны.