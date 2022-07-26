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Boeing-777 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

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В аэропорту Южно-Сахалинска аварийно приземлился самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы, сообщает агентство Sakhalin.info.

По его данным, в 14:45 по местному времени (6:45 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по региону поступила информация, что самолет готовится к аварийной посадке из-за спущенного колеса на основной стойке шасси. Через 20 минут борт приземлился, уточняет агентство.

В пресс-службе аэропорта указали, что речь шла о рейсе SU-1746, который вылетел накануне, в 23:32 из Шереметьево. Согласно информации МЧС, на борту находились 399 человек, в том числе 13 членов экипажа. Никто из них пострадал, отметили в пресс-службе аэропорта.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот», аэропорта Южно-Сахалинска и регионального ГУ МЧС.

Совершивший жесткую посадку самолет повредил ЛЭП под Тверью
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В июне в Сочи у самолета, на борту которого находился 191 человек, при посадке загорелось шасси, пострадавших не было. Это был рейс, следовавший из Казани, согласно информации электронного табло аэропорта, речь шла о самолета Boeing-737-800 авиакомпании Nordwind. После инцидента на самолете заменили шасси.

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