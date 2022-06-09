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У садившегося в Сочи самолета загорелось шасси

Самолет ехал по взлетной полосе, когда на одном из его шасси задымились, а затем загорелись покрышки. Возгорание уже потушили. Из самолета вывели 191 человека, пострадавших при инциденте нет
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

При посадке самолета в аэропорту Сочи у него загорелось шасси, пострадавших нет, сообщил «РИА Новости» оператор аэропорта. Как сообщил ТАСС источник в авиасфере, самолет летел из Казани.

По данным электронного табло сочинского аэропорта, речь идет о рейсе КЛ-137 авиакомпании Nordwind, который совершил посадку в 19:45 по местному времени (совпадает с мск). Рейс выполнял самолет Boeing-737-800.

«Во время посадки у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. <...> Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.

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Пассажиров эвакуировали из самолета, всего на борту находился 191 человек, уточнили в пресс-службе. Сейчас самолету меняют шасси.

Источник агентства в аэропорту сообщил, что во время езды по взлетной полосе у левой стойки шасси задымились покрышки, затем они загорелись.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы аэропорта Сочи, авиакомпании Nordwind и регионального управления СК на транспорте.

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Сейчас аэропорт Сочи принимает рейсы, перенаправленные из других городов юга России. Ограничения на полеты из-за ситуации на Украине сохраняются в 11 южных аэропортах до 12 июня.

В январе в китайском аэропорту Ханчжоу загорелся грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ», прилетевший из новосибирского аэропорта Толмачево. Борт перевозил около 20 т груза и 26 т авиационного топлива. Никто из восьми членов экипажа при пожаре не пострадал.

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Татьяна Зыкина
При участии
Алена Прохоренко
Nordwind аварийная посадка самолет Сочи Пожар
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