У садившегося в Сочи самолета загорелось шасси

Самолет ехал по взлетной полосе, когда на одном из его шасси задымились, а затем загорелись покрышки. Возгорание уже потушили. Из самолета вывели 191 человека, пострадавших при инциденте нет

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

При посадке самолета в аэропорту Сочи у него загорелось шасси, пострадавших нет, сообщил «РИА Новости» оператор аэропорта. Как сообщил ТАСС источник в авиасфере, самолет летел из Казани.

По данным электронного табло сочинского аэропорта, речь идет о рейсе КЛ-137 авиакомпании Nordwind, который совершил посадку в 19:45 по местному времени (совпадает с мск). Рейс выполнял самолет Boeing-737-800.

«Во время посадки у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. <...> Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.

Пассажиров эвакуировали из самолета, всего на борту находился 191 человек, уточнили в пресс-службе. Сейчас самолету меняют шасси.

Источник агентства в аэропорту сообщил, что во время езды по взлетной полосе у левой стойки шасси задымились покрышки, затем они загорелись.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы аэропорта Сочи, авиакомпании Nordwind и регионального управления СК на транспорте.

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro 5 ошибок руководителя, которые приведут компанию к краху 5 ошибок руководителя, которые приведут компанию к краху Статьи Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи

Сейчас аэропорт Сочи принимает рейсы, перенаправленные из других городов юга России. Ограничения на полеты из-за ситуации на Украине сохраняются в 11 южных аэропортах до 12 июня.

В январе в китайском аэропорту Ханчжоу загорелся грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ», прилетевший из новосибирского аэропорта Толмачево. Борт перевозил около 20 т груза и 26 т авиационного топлива. Никто из восьми членов экипажа при пожаре не пострадал.