У садившегося в Сочи самолета загорелось шасси
При посадке самолета в аэропорту Сочи у него загорелось шасси, пострадавших нет, сообщил «РИА Новости» оператор аэропорта. Как сообщил ТАСС источник в авиасфере, самолет летел из Казани.
По данным электронного табло сочинского аэропорта, речь идет о рейсе КЛ-137 авиакомпании Nordwind, который совершил посадку в 19:45 по местному времени (совпадает с мск). Рейс выполнял самолет Boeing-737-800.
«Во время посадки у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. <...> Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.
Пассажиров эвакуировали из самолета, всего на борту находился 191 человек, уточнили в пресс-службе. Сейчас самолету меняют шасси.
Источник агентства в аэропорту сообщил, что во время езды по взлетной полосе у левой стойки шасси задымились покрышки, затем они загорелись.
РБК обратился за комментариями в пресс-службы аэропорта Сочи, авиакомпании Nordwind и регионального управления СК на транспорте.
Сейчас аэропорт Сочи принимает рейсы, перенаправленные из других городов юга России. Ограничения на полеты из-за ситуации на Украине сохраняются в 11 южных аэропортах до 12 июня.
В январе в китайском аэропорту Ханчжоу загорелся грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ», прилетевший из новосибирского аэропорта Толмачево. Борт перевозил около 20 т груза и 26 т авиационного топлива. Никто из восьми членов экипажа при пожаре не пострадал.