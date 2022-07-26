Ракова рассказала о возможностях обучения в Москве призеров «Абилимпикса»

Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Учебный центр «Профессионал» департамента труда и социальной защиты населения Москвы и Московский образовательный комплекс «Запад» департамента образования столицы вошли в число учебных заведений, где смогут получить дополнительное образование призеры VI Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чемпионаты «Абилимпикс» (от англ. Olympics of Abilities, «Олимпиада возможностей») проводятся ежегодно, объединяя миллионы людей по всему миру и меняя традиционные взгляды на возможности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионаты проводятся как на международном, так и на национальных и региональных уровнях. Организаторами чемпионата в Москве выступают столичный департамент труда и социальной защиты населения и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал», оператор чемпионата — департамент образования и науки. Призеров VI ежегодного Национального чемпионата в соответствии с постановлением правительства наградили целевыми сертификатами на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации. Победители «Абилимпикса» получили сертификаты на 100 тыс. руб., обладатели вторых и третьих мест — на 75 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

По словам Раковой, «Абилимпикс» — «это не только соревнования по профессиональному мастерству, это чемпионат возможностей». Благодаря чемпионату, отметила вице-мэр, тысячи школьников, студентов и взрослых людей с особенностями здоровья реализуют себя в профессиональном плане — делают первые шаги в карьере и успешно трудоустраиваются.

«Так, в Московском образовательном комплексе «Запад» победители чемпионата смогут освоить программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлениям поварского дела, визажа, эстетической косметологии и парикмахерского искусства, — продолжила заммэра. — В «Профессионале» для участников «Абилимпикса» разработали пять образовательных программ — курсы по Python, UX/UI дизайну, интернет-маркетингу, HR и блогингу».

В свою очередь, директор центра «Профессионал» Елена Крутицкая отметила, что отобранные специальности пользуются большим спросом и дают возможности для работы в офисе и на удаленке, а также для ведения собственного дела. «Уверена, что участникам, которые выберут для своего дополнительного образования «Профессионал», мы поможем получить все недостающие навыки и компетенции, чтобы в дальнейшем успешно трудоустроиться», — полагает Крутицкая.

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Всего право обучать призеров VI Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» получили семь московских учебных заведений. В этот список вошли:

столичный центр «Профессионал» департамента труда и социальной защиты населения;

Московский образовательный комплекс «Запад» департамента образования столицы;

Московский государственный университет пищевых производств;

Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма;

Российский университет транспорта;

Московский политехнический университет;

Международный центр подготовки и развития массажистов.

Обратиться в эти учебные заведения смогут не только москвичи, но и призеры «Абилимпикса» со всей России.

Среди призеров VI Национального чемпионата «Абилимпикс» оказалось 108 москвичей в возрасте от 14 до 57 лет. Пройти курсы допобразования можно в семи указанных столичных организациях, а также в 115 других учебных заведениях по всей стране. Срок действия целевого сертификата не ограничен, и его обладатель сам решает, как и когда его реализовать. Выбрать услугу и подать заявку можно на сайте Национального центра «Абилимпикс».