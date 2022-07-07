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Ракова рассказала о новых программах обучения в Кадровом центре депздрава

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

В Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы стартовали новые модули в рамках масштабной программы обучения для врачей общей практики. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь, по ее словам, идет о направлениях: неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология.

По специальности «врач общей практики» в Москве работают около 3 тыс. человек, сообщила заммэра. «Зачастую это участковые врачи, на долю которых приходится наибольшее количество приемов в поликлиниках», — пояснила она. Изучение первых трех модулей по оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии врачи общей практики уже завершили.

Более 9 тыс. врачей прошли оценку в Кадровом центре депздрава Москвы
Общество
Анастасия Ракова

В целом комплексная программа повышения квалификации врачей общей практики в Кадровом центре депздрава включает 13 модулей и рассчитана на полтора года.

«Каждый модуль разрабатывался лучшими практикующими экспертами в своих областях, благодаря этому врачи получают объем знаний и практических навыков, необходимый для поддержания высокого стандарта оказания медицинской помощи», — пояснила Ракова. К концу октября, уточнила вице-мэр, врачи завершат обучение по семи основным направлениям из 13.

Обучение по четырем новым модулям рассчитано на четыре месяца. За этот период врачи усовершенствуют знания по широкому кругу вопросов в области диагностики и лечения различных заболеваний и патологий. Так, на практических занятиях по модулю «Инфекционные болезни» врачи среди прочего отработают навыки интерпретации результатов лабораторных исследований и удаления присосавшегося клеща. В блоке по урологии рассматриваются особенности и практические аспекты профилактики, лечения острого цистита и другие вопросы.

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«Каждый образовательный модуль состоит из теоретической и практической части и занимает 18 учебных часов. Практическая часть программы проходит непосредственно на площадке Кадрового центра, где специалисты отрабатывают свои практические навыки на современном симуляционном оборудовании», — рассказал главный внештатный специалист по общей врачебной практике департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин. Он подчеркнул, что программа разработана с участием ведущих врачей городских больниц и поликлиник, а также главных внештатных специалистов столичного депздрава.

Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы заработал весной прошлого года. В его основные задачи входит проводить обучение, обязательную аккредитацию, а также аттестацию на квалификационную категорию. В состав центра входит 31 симуляционная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Парк высокотехнологичного оборудования, на котором проводятся оценка и обучение, включает более 1100 симуляторов, тренажеров, медицинскую технику и сопутствующее оборудование. Возможности центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям.

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Москва квалификация кадры здравоохранение Врачи Анастасия Ракова
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