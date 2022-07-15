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Ракова рассказала о масштабной программе обучения для врачей-онкологов

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

В Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы стартовала масштабная образовательная программа для врачей-онкологов, призванная повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечить оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столице внедрен московский онкологический стандарт, который позволяет оказывать профильную помощь на уровне лучших мировых стандартов. Кроме того, онкология — это первое направление, в котором мы внедряем ценностно-ориентированную медицину. В этой связи важно, чтобы врачи московской системы здравоохранения не только владели самыми передовыми методами диагностики и лечения, но и прекрасно знали особенности маршрутизации пациентов, пользовались возможностями цифровой системы здравоохранения и владели другими ключевыми навыками, необходимыми для оказания эффективной онкологической помощи в столице», — пояснила заммэра.

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Образовательная программа будет состоять из одного базового и 13 специализированных модулей, уточнила Ракова. «Реализация программы позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. Первым был запущен базовый модуль для врачей-онкологов всех специальностей. С июля стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов», — сообщила вице-мэр.

Программа разработана профильными врачами-онкологами стационарного и амбулаторного звена под руководством главного внештатного специалиста онколога Игоря Хатькова.

«При разработке программы для столичных онкологов мы учли те знания и умения, которые необходимы врачам в их повседневной деятельности для оказания помощи пациентам на уровне лучших мировых стандартов. К разработке образовательных модулей было привлечено более 50 экспертов, что позволило нам детально проработать каждую из 13 ключевых специализаций: онкоурология, онкогинекология, нейроонкология и другие», — пояснил Хатьков.

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Он добавил, что программа рассчитана на год, что позволит охватить всех профильных врачей-онкологов, которых на сегодняшний день в столице более 700. «Теоретическая часть содержит большое количество примеров, а практические занятия проводятся в имитационной среде на специально оборудованных под определенную задачу станциях и с применением современного симуляционного оборудования», — уточнил Хатьков.

Базовый модуль длительностью 36 часов уже прошли более 300 врачей-онкологов из более 700 специалистов, работающих в московской системе здравоохранения. Врачи рассматривали современные онкологические практики, применяющиеся на всех этапах их деятельности, включая клиентские пути, экспертизу временной нетрудоспособности, вопросы по маршрутизации пациентов, нормативно-правовому обеспечению оказания медицинской помощи по профилю онкологии и другие аспекты.

Первый специализированный модуль по направлению «онкоурология» состоит из 5 блоков и рассчитан на 108 учебных часов. В ходе теоретической части онкоурологи изучают основные возможности диагностики и лечения злокачественных новообразований по своему профилю. Затем врачи закрепляют полученные знания и навыки на практике, отрабатывая хирургические манипуляции на новейшем высокотехнологичном симуляционном оборудовании Кадрового центра, а также решают ситуационные задачи.

Все программы Кадрового центра проходят аккредитацию в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

«Онкология — одно из самых быстро развивающихся направлений в медицине. Обновление знаний в этой области происходит постоянно и требует от специалистов повышения квалификации. Запуск программы для врачей-онкологов на площадке Кадрового центра ДЗМ дает необходимую возможность специалистам поддерживать и совершенствовать свои профессиональные навыки и компетенции на высоком уровне, быть в курсе новых технологий, методик, инноваций. А современное симуляционное оборудование Центра позволяет отточить до уровня совершенства манипулятивные навыки, применяемые в сложных клинических случаях, с которыми специалист сталкивается ежедневно в своей практике», — пояснил главный врач Московской городской онкологической больницы № 62 ДЗМ Дмитрий Каннер.

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Центр амбулаторной онкологической помощи при&nbsp;ГКОБ №1 на Загородном шоссе

Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы заработал весной прошлого года. Власти называют его крупнейшим подобным центром в России и Восточной Европе. В его основные задачи входит непрерывное профессиональное образование и проведение оценочных и аккредитационных мероприятий для специалистов столичной системы здравоохранения. Площадь центра составляет более 4 тыс. кв м., он оснащен более 1,1 тыс. единицами высокотехнологичного симуляционного и медоборудования. На 31 симуляционной станции ежедневно отрабатываются практические навыки и решаются ситуационные задачи по реальным клиническим случаям. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям.

Теги
Москва здравоохранение онкология кадры Врачи Анастасия Ракова
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