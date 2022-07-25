Минкульт вывез все экспонаты музейного фонда после выставок за рубежом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Министерство культуры России успешно вывезло в страну все экспонаты государственного музейного фонда, которые находились на выставках за рубежом, сообщила глава ведомства Ольга Любимова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Летом завершилась работа по возвращению музейных предметов с зарубежных выставок на территорию Российской Федерации», — сказала она.

По словам Любимовой, некоторые из них уже выставляются на экспозициях «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве и «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в петербургском Эрмитаже.

Ранее, в середине июля, о вывозе всех экспонатов из «недружественных» стран сообщал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Весной на фоне российской спецоперации на Украине и ввода странами Запада антироссийских санкций организаторы выставок, в которых участвовали российские экспонаты, не смогли вернуть их в Россию по привычной процедуре. Так, в апреле таможня Финляндии сообщила о задержании трех партий товаров, «попадающих под санкции ЕС». Речь шла о картинах, которые ехали с выставок в Италии и Японии. Среди них были экспонаты из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Пушкинского музея.

Однако в Еврокомиссии пояснили, что картины и музейные экспонаты не попадают под европейские санкции. Уже через несколько дней они успешно пересекли границу.

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В конце июня Минкульт сообщил, что еще 3 марта временно запретил вывозить экспонаты из России на выставки за рубежом. В дружественные страны их планировали начать отправлять со следующего года. К тому моменту в Россию уже вернули 1500 экспонатов с выставок в странах Европы, ОАЭ, Японии, Омане, Белоруссии.