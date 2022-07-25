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Война санкций ,  
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Постпред заявил, что Россия не захлопывает дверь перед ЕС

Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Россия не захлопывает дверь перед странами Европейского союза и готова к сотрудничеству на равноправной основе, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, говорить о среднесрочных и долгосрочных перспективах сотрудничества сложно, однако это не значит, что Россия захлопнет дверь и уйдет с рынка ЕС. «Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга», — сказал Чижов (цитата по ТАСС).

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Российский постпред при ЕС добавил, что есть целый ряд российских товаров, без которых союз не сможет обойтись, например титан. Он назвал работу российских экспортеров на европейском рынке сложной, но отметил, что они ее не прекращают.

21 июля газета The Wall Street Journal сообщала, что Евросоюз «в последний момент» отклонил предложение о введении санкций против российской компании «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, поскольку против этого выступили Франция и другие страны. До этого санкции против компании просила не вводить авиастроительная корпорация Airbus.

После начала спецоперации России на Украине, о которой было объявлено 24 февраля, ЕС ввел ввел несколько пакетов санкций, которые затронули финансовую систему, в том числе резервы ЦБ, крупнейшие банки, включая Сбербанк и ВТБ, широкий спектр импорта и экспорта, крупных российских бизнесменов и их собственности на Западе. Брюссель также запретил поставки из России угля, а также ввел частичное эмбарго на нефть. Российские власти называли санкции незаконными и указывали, что они в первую очередь наносят ущерб тем, кто их вводит.

Теги
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