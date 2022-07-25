МЧС предупредило о шторме, ветре и грозе с градом в Крыму
Грозы, ливни, град и штормовой ветер обрушатся на Крым 25 и 26 июля, говорится в сообщении регионального МЧС.
«Днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20–25 м/с», — сообщает ведомство со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Перемена погоды вызвана прохождением холодного атмосферного фронта, на полуострове введено штормовое предупреждение.
МЧС предупреждает о том, что из-за ветра и грозы возможно падение рекламных щитов, деревьев, слабоукрепленных конструкций, возможны обрывы линий электропередачи. Ведомство просит соблюдать осторожность, воздержаться от походов в горы и выходов в открытое море, избегать нахождения в руслах рек, на набережных и вблизи берегоукрепительных сооружений.
Накануне власти Сочи ввели в городе режим ЧС из-за сильных ливней, которые шли в городе 22 и 23 июля.
Река Бзугу вышла из берегов, уровень воды в Хосте, Мацесте и Кудепсте поднялся до опасных значений, оказались затоплены улицы и первые этажи зданий. Из-за стихийного бедствия в городе погибла женщина — поток воды смыл один из припаркованных автомобилей, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.
25 июля пляжи города остаются закрыты для купания, аварийные и коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды. В этом задействованы более 1,1 тыс. специалистов и почти 400 единиц техники, им помогают волонтеры и жители города.
В Сочи за последние сутки вылилось 109 мм осадков, это 90% месячной нормы, рассказал РБК Life ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, до среды в городе еще будут осадки, но уже не такие интенсивные, а во второй половине грядущей недели погода улучшится. «Возможно усиление жары, так как август — это макушка лета для южных регионов, но не до 40 градусов», — прогнозирует Евгений Тишковец.
По его словам, в Центральной России в первой половине текущей недели днем воздух прогреется до +25–30 °С, а к концу недели станет прохладнее: в четверг — +23–28 °С, в пятницу — +21–26 °С, в выходные — +20–25 °С.