СК начал проверку после гибели женщины во время потопа в Сочи

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели женщины во время сильных ливней в Сочи, сообщило в Telegram региональное управление ведомства.

По предварительным данным, женщина находилась около пересечения улиц Донской и Пасечной. В это же время поток воды смыл один из припаркованных автомобилей, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.

Следователи устанавливают личность погибшей. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину ее смерти. Губернатор края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибшей.

Сильные ливни прошли в Сочи в ночь с 23 на 24 июля. Река Бзугу вышла из берегов, уровень воды в Хосте, Мацесте и Кудепсте поднялся до опасных значений, оказались затоплены улицы и первые этажи зданий. Региональное МЧС сообщало, что только за час с 22:00 до 23:00 выпало 55 мм осадков при норме 120 мм в месяц.

Власти города развернули оперативный штаб, сообщил губернатор. Ночью городские службы начали откачивать воду из подземных переходов и подвалов, а также очищать дороги и дворы от мусора, камней и грунта. На трансформаторных подстанциях просушивают оборудование, чтобы возобновить энергоснабжение.