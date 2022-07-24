Захарова сравнила слова Йеллен об экономике США со смертью Ленина

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова главы Минфина США Джанет Йеллен о замедлении роста американской экономики, упомянула о смерти Владимира Ленина.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — написала она в Telegram.

Ранее Йеллен в интервью телеканалу NBC заявила, что по-прежнему не видит признаков рецессии, однако экономический рост в стране замедляется. По ее словам, сейчас наблюдается «период перехода, когда рост замедляется», что, считает министр, необходимо.

«Я не говорю, что мы точно избежим рецессии», — подчеркнула Йеллен. Однако, полагает она, есть способ удержать рынок труда и снизить инфляцию.

Глава Минфина ранее заявляла, что ожидает замедления роста американской экономики, но в неизбежность ее спада не верит.