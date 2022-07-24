В Дербенте подросток погиб в результате массовой драки

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В Дербенте между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в которой трое подростков получили ножевые ранения. Один из них в результате умер, сообщает управление МВД по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Наказание по ней предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Драка произошла вечером 21 июля на улице Магомеда Далгата. Подозреваемые с места происшествия скрылись, одного из них уже задержали, «принимаются меры к задержанию» второго. Троих пострадавших госпитализировали, позднее один из них скончался.

По данным следствия, массовая драка произошла из-за конфликта, который произошел за несколько дней до этого между двумя подростками. В день происшествия решили выяснить отношения в присутствии друзей.

В начале июля в Москве произошли две массовые драки подряд: 8 июля — возле станции метро «Пролетарская», а на следующий день — на Болотниковской улице. В первом случае в драке участвовали по меньшей мере 15 человек, судя по видео Telegram-канала «Москва сейчас», также в ходе конфликта мужчины стреляли друг в друга. Полиция не сообщала о пострадавших.

После драки на Болотниковской улице полиция задержала более 30 человек, в МВД поясняли, что ей предшествовал бытовой конфликт. По данным ТАСС, причиной драки стал конфликт между продавцом и покупателем на Москворецком рынке. Один пострадавший обратился в травмпункт.



