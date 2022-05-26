В Дагестане жители двух сел подрались из-за «земельного вопроса»

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В районном центре Ботлихского района республики Дагестан произошла драка между жителями двух местных сел. Об этом сообщает МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

Драка произошла 25 мая в 16:30. В МВД сообщили, что «причиной конфликта послужил земельный вопрос». «Для предотвращения эскалации конфликта на место выехали руководитель районного ОМВД и представители администрации», — говорится в сообщении. В районной администрации уточнили, что спор касается принадлежности земельных участков в 30 и 100 га.

Полиция устанавливают личность участников драки, чтобы задержать их.

В конце прошлого года массовая драка произошла в столице кавказской республики Махачкале. В драке приняли участие ремонтники, участвовавшие в дорожных работах, а также местные жители. По информации мэрии, «недопонимание» возникло из-за того, что кто-то решил проехать через участок дороги, закрытый на ремонт.