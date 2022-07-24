В МЧС рассказали о ликвидации последствий ливней в Сочи

В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий ливней, из-за которых центральная часть курортного города оказалась подтоплена, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

«Зафиксированы колебания уровня воды с достижением неблагоприятных явлений в реке Бзугу. Произведена откачка воды с привлечением сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. На месте создан и продолжает работу межведомственной оперативный штаб», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, с 22:00 до 23:00 в Центральном районе Сочи выпало 55 мм осадков в виде залпового ливня. На улице Донской, которая пострадала сильнее всего, были подтоплены дороги и транспорт. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram сообщил, что на Донскую пришелся «эпицентр стихии».

«В настоящее время осадков в городе нет. Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле. В целом на территории Краснодарского края подтопленных территорий также нет». — уточнили в МЧС.

Копайгородский также уточнил, что с открытых территорий вода уходит «естественным путем». Из подвалов и цокольных этажей ее выкачивает техника.

В ликвидации последствий ливней задействованы более 1 тыс. специалистов и более 400 единиц техники.

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«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщает, что движение на всех федеральных автодорогах в Сочи сейчас осуществляется в штатном режиме. В ведомстве добавили, что позже специалисты обследуют участки дорог, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы, в частности участки трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией. Кроме того, проверка пройдет в районах, где есть угроза оползней.

Из-за сильнейшего ливня в Сочи оказались подтоплены дороги и первые этажи зданий. Река Бзугу вышла из берегов, кроме нее датчики опасных явлений также сработали на реках Хоста, Мацеста и Кудепста. Сильнее всего пострадали Центральный и Хостинский районы Сочи.

МЧС подтвердило гибель одного человека. Как уточнял Копайгородский, погибла женщина.