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Неизвестные осквернили могилу Бандеры в Мюнхене

Фото: из личного архива Aleś Čajčyc
Фото: из личного архива Aleś Čajčyc

Неизвестные осквернили могилу лидера украинских националистов в первой половине XX века Степана Бандеры в Мюнхене, расследовать это дело будет Комиссариат государственной безопасности, сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранителей, неизвестные разрисовали могилу около 11 часов утра в субботу. Пользователи соцсетей, побывавшие после этого у мемориала, публиковали фотографии, на которых видно, что весь памятник на могиле изрисован символами с помощью фиолетовой краски из баллончика, закрашено и имя Бандеры. Позднее распространились фотографии накрытого памятника с полицейской лентой.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена). Он сотрудничал с немецкой военной разведкой после вторжения Германии в Польшу, а после расхождений с гитлеровцами был арестован ими же.

Сидел в тюрьме в Берлине, а после освобождения переехал в Мюнхен, где в 1959 году его убил агент КГБ. Похоронен на кладбище Вальдфридхоф, в Мюнхене.

В Мюнхене осквернили могилу Бандеры
Политика
Фото:MelnykAndrij / Twitter

Вандалы не раз оскверняли могилу Бандеры, в том числе и в 2014–2018 годах. Последний раз это произошло 7 марта, когда неизвестные облили памятник непонятным веществом. Тогда украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил о «дерзком акте вандализма» и призвал полицию наказать виновных.

В конце июня Мельник объяснил, что посещал могилу Бандеры, так как «он важен очень многим украинцам, как олицетворение борьбы за свободу». Израильское посольство обвинило его в «искажении исторических фактов, умалении значения холокоста и оскорблении памяти убитых Бандерой». Президент Украины Владимир Зеленский снял его с должности.


 

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