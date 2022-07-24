Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:09
Китай запустил лабораторный модуль для космической станции «Тяньгун» Технологии и медиа, 12:03
Рекордсмена КХЛ назначили директором «Металлурга» по развитию молодежи Спорт, 12:02
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:57
Израиль предупредил о последствиях закрытия Еврейского агентства в России Политика, 11:47
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 11:40
24.02–24.07. Инфографика Политика, 11:36
Захарова заявила об уничтожении «Калибром» военного катера в порту Одессы Политика, 11:34
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 11:19
Живу как в кино. Что такое деперсонализация и как с ней справиться Pro, 11:16
Боец получил травму на 15-й секунде главного поединка UFC Спорт, 11:12
В России выявили максимальное с апреля число случаев COVID-19 Общество, 11:08
Площадь пожара на предприятии в Санкт-Петербурге выросла вдвое Общество, 11:01
Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов Общество, 10:52
Технологии и медиа ,  
0 

Китай запустил лабораторный модуль для космической станции «Тяньгун»

Ракета-носитель &laquo;Чанчжэн-5В&raquo; с лабораторным модулем &laquo;Вэньтянь&raquo;
Ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с лабораторным модулем «Вэньтянь» (Фото: China Daily / Reuters)

Китайское космическое управление запустило ракету-носитель «Чанчжэн-5В» с лабораторным модулем «Вэньтянь» для китайской орбитальной станции «Тяньгун» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Трансляцию вел CGTN.

Ракета стартовала в 14:22 по местному времени (09:22 мск). Начальник космодрома Дэн Хунцинь назвал запуск успешным.

Video

Представитель космического управления отметил, что модуль «Вэньтянь» является самым большим космическим аппаратом, который когда-либо запускал Китай. Он состоит из рабочего отсека, шлюзового отсека, ресурсного отсека и весит больше 23 т. Длина составляет 17,9 м, а диаметр 4,2 м.

По его словам, лабораторный модуль предназначен для научных экспериментов, а также дублирования управления станцией.

Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon
Технологии и медиа
Анна Кикина приступает к экзаменационной комплексной тренировке на тренажере российского сегмента МКС

Китай запустил на орбиту базовый модуль космической станции «Тяньхэ» в апреле прошлого года. Он находится на высоте 400 км и должен прослужить более десяти лет. К нему присоединен грузовой корабль «Тяньчжоу-4» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14», чей экипаж прибыл на станцию в начале июня.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Фото: Legendary Pictures Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции

«Вэньтянь» стал одним из последних аппаратов, которые необходимы для завершения строительства станции. Еще один модуль «Мэнтянь» Китай запустит в октябре. Тогда на борту станции смогут находиться три тайконавта, а в момент смены экипажа станция будет выдерживать шесть человек.

Теги
Китай космос запуск ракеты орбитальная станция
Материалы по теме
Китай запустил грузовик «Тяньчжоу-2» к модулю своей орбитальной станции
Технологии и медиа
Китай запустил пилотируемый корабль к орбитальной станции
Технологии и медиа
Китай запустил к орбитальной станции корабль с тремя тайконавтами
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter