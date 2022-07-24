Китай запустил лабораторный модуль для космической станции «Тяньгун»

Ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с лабораторным модулем «Вэньтянь» (Фото: China Daily / Reuters)

Китайское космическое управление запустило ракету-носитель «Чанчжэн-5В» с лабораторным модулем «Вэньтянь» для китайской орбитальной станции «Тяньгун» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Трансляцию вел CGTN.

Ракета стартовала в 14:22 по местному времени (09:22 мск). Начальник космодрома Дэн Хунцинь назвал запуск успешным.

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Представитель космического управления отметил, что модуль «Вэньтянь» является самым большим космическим аппаратом, который когда-либо запускал Китай. Он состоит из рабочего отсека, шлюзового отсека, ресурсного отсека и весит больше 23 т. Длина составляет 17,9 м, а диаметр 4,2 м.

По его словам, лабораторный модуль предназначен для научных экспериментов, а также дублирования управления станцией.

Китай запустил на орбиту базовый модуль космической станции «Тяньхэ» в апреле прошлого года. Он находится на высоте 400 км и должен прослужить более десяти лет. К нему присоединен грузовой корабль «Тяньчжоу-4» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14», чей экипаж прибыл на станцию в начале июня.

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«Вэньтянь» стал одним из последних аппаратов, которые необходимы для завершения строительства станции. Еще один модуль «Мэнтянь» Китай запустит в октябре. Тогда на борту станции смогут находиться три тайконавта, а в момент смены экипажа станция будет выдерживать шесть человек.