Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов

На участке железной дороги между Дагестаном и Калмыкией сошли с рельсов 12 грузовых вагонов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги на сайте.

По данным ведомства, сход произошел на неэлектрифицированном участке Кизляр — Олейниково перегона Улан-Холл — Белое Озеро в 23:03 23 июля. Пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

Повреждения получили около 200 м пути. СКЖД создала оперативный штаб. На месте работают восстановительные поезда со станций Кизляр и Астрахань-2, а также специальная техника.

Из-за аварии два пассажирских поезда Москва — Дербент и Тюмень — Махачкала следуют с опозданием. До окончания ремонта путей они будут стоять на станции Астрахань-1. Пассажиры получают бесплатное питание и воду, имеют возможность сходить в душ, отметила СКЖД.

16 июля 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов около станции Полунино в Тульской области. Московская железная дорога сообщала, что авария произошла из-за того, что посторонние пытались похитить металл из поезда, один из них погиб. По данным Telegram-канала Baza, в процессе кражи один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава.

