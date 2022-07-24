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Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов Общество, 10:52
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Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов

На участке железной дороги между Дагестаном и Калмыкией сошли с рельсов 12 грузовых вагонов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги на сайте.

По данным ведомства, сход произошел на неэлектрифицированном участке Кизляр — Олейниково перегона Улан-Холл — Белое Озеро в 23:03 23 июля. Пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

Повреждения получили около 200 м пути. СКЖД создала оперативный штаб. На месте работают восстановительные поезда со станций Кизляр и Астрахань-2, а также специальная техника.

Из-за аварии два пассажирских поезда Москва — Дербент и Тюмень — Махачкала следуют с опозданием. До окончания ремонта путей они будут стоять на станции Астрахань-1. Пассажиры получают бесплатное питание и воду, имеют возможность сходить в душ, отметила СКЖД.

В Тульской области 12 вагонов сошли с рельсов при попытке кражи металла
Общество

16 июля 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов около станции Полунино в Тульской области. Московская железная дорога сообщала, что авария произошла из-за того, что посторонние пытались похитить металл из поезда, один из них погиб. По данным Telegram-канала Baza, в процессе кражи один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава.

Теги
Дагестан Калмыкия сход с рельсов РЖД
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