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В Санкт-Петербурге загорелся цех деревообрабатывающего предприятия

МЧС: площадь пожара на предприятии в Петербурге составила 2,4 тыс. кв. м

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Цех и пристройка загорелись в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщило региональное управление МЧС.

Пожар начался в 6 утра по московскому времени по адресу: Дорога на Металлострой, д.4. В здании находится деревообрабатывающее предприятие «КолпинВуд», а также металлопрокат «АрматураМеталл», следует из данных «Яндекс. Карт».

«Происходит горение цеха и пристройки на общей площади 2,4 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

МЧС присвоило пожару третий ранг, привлекло к тушению 57 человек и 13 единиц техники. Данных о пострадавших пока нет.

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6 июля пожар произошел на предприятии АО «Невинномысский азот» в Ставропольском крае. Из-за короткого замыкания загорелась трансформаторная подстанция, выгорело масло. Позже пожар потушили, никто не пострадал.

Теги
Пожар Санкт-Петербург МЧС цех
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