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В Невинномысске на территории химзавода произошел пожар

На предприятии АО «Невинномысский азот» в Ставропольском крае произошло возгорание трансформаторной подстанции, сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

«На территории АО «Невинномысский азот» вследствие короткого замыкания произошло возгорание на трансформаторной подстанции», — написал глава города.

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По его словам, возгорание на подстанции контролируется пожарными, выгорает масло. Миненков заверил, что никаких угроз для распространения, а также для жителей нет. Позднее мэр сообщил, что пожар потушен, открытого горения нет.

В ноябре 2021 года на предприятии произошла разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком. В МЧС сообщали, что погибших и пострадавших в происшествие не было.

АО «Невинномысский азот» является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и одним из ведущих химических предприятий на юге страны.

Теги
Пожар Ставропольский край химзавод
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