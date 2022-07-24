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Последствия ливня в Сочи. Видео

Сильный ливень обрушился на Сочи, в результате чего уровень воды в реке Бзугу поднялся до неблагоприятных отметок. Оказались затопленными дороги и первые этажи зданий, в отдельных районах города отключилось электроснабжение

На Сочи вечером 23 июля обрушились залповые дожди, в результате чего произошло подтопление дороги, придомовых территорий и первых этажей зданий. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Также из-за сильных дождей подтопило подстанции, что привело к отключению электроэнергии. По данным регионального МЧС России, в период с 22:00 до 23:00 23 июля в Сочи выпало 55 мм осадков.

Как сообщили в мэрии Сочи, к устранению последствий и оказанию помощи будут привлечены более 1,1 тыс. специалистов и почти 400 единиц техники.
 

В Сети очевидцы начали размещать фото и видео последствий сильного ливня в Сочи.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Сочи ливень подтопление видео
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Центр Сочи затопило после ливня
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