В аэропорту Могадишо самолет перевернулся и загорелся при посадке. Видео

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В столице Сомали Могадишо совершил жесткую посадку пассажирский самолет, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Reuters.

По данным местного портала Jowhar, самолет принадлежал сомалийской авиакомпании Jubba Airways, на борту воздушного судна были 36 человек, трое из них получили легкие травмы. Goobjoog News уточняет, что самолет выполнял внутренний рейс, он прилетел в столицу из города Байдабо в центральной части страны.

Судя по кадрам, при заходе на посадку самолет перевернулся и загорелся, из-за чего рядом с ним поднимались большие черные клубы дыма. На место происшествия прибыли пожарные, они потушили огонь. Причина возгорания неизвестна, указывает Goobjoog News.

Год назад в сомалийском городе Эльвак потерпел крушение при посадке пассажирский самолет, летевший из столицы Кении Найроби. Судно выехало за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы. На его борту были 45 человек, информации о погибших и пострадавших не поступало.