В Тверской области разбился легкомоторный самолет

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения учебно-тренировочного самолета Zlin 142 подо Ржевом. Об этом говорится на сайте Западного межрегионального управления на транспорте СК.

Авиакатастрофа произошла вечером 18 июня. Пилот во время имитации элемента отказа двигателя не справился с управлением, после чего самолет рухнул в лесополосе вблизи аэродрома Ржева. Пилот и пассажир получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В начале мая легкомоторный самолет разбился под Красноярском. На борту самолета находились двое человек. Один из них погиб, второго доставили в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).