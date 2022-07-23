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Сирийская армия на КПП не пропустила колонну из пяти американских БТР

Фото: B. Shamlo / imago-images.de / Global Look Press
Фото: B. Shamlo / imago-images.de / Global Look Press

Сирийская армия остановила на контрольно-пропускном пункте колонну американских бронированных машин, которые следовали в деревню к юго-востоку от города Эль-Камышлы на севере страны, подконтрольном силам, пользующимся поддержкой США. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

«Колонна, состоящая из пяти военных бронированных машин, принадлежащих оккупационным силам США, в сопровождении пикапа, принадлежащего ополчению СДС (Сирийские демократические силы. — РБК), пыталась пройти через один из контрольно-пропускных пунктов, принадлежащих Сирийской арабской армии, в деревню Таль-Дахаб, поэтому на контрольно-пропускном пункте ей помешали и выдворили из района», — сообщили источники корреспонденту агентства.

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Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Северная часть Сирии, которая граничит с Турцией, находится под контролем Сирийских демократических сил, ядром которых являются курдские отряды. СДС поддерживает международная коалиция по борьбе с терроризмом в Сирии во главе с США.

Эти силы не только представляют оппозицию режиму законного президента Сирии Башара Асада, но и конфликтуют с Турцией, которая считает их террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана — ее турецкие власти обвиняют в совершении терактов. 1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара начнет антитеррористическую операцию в этом районе.

19 июля на встрече с иранским и турецким лидерами в Тегеране президент России Владимир Путин заявил, что США должны покинуть север Сирии и «перестать грабить сирийское государство, сирийский народ», незаконно вывозя из этого района нефть.

Теги
Сирия КПП БТР США
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