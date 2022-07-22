Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии

Сергей Шойгу и Хулуси Акар (Фото: Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı)

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил обстановку на Украине и в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии», — cообщили в ведомстве.

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В Минобороны также сообщили, что Шойгу обратил внимание Акара на действия американский военных в Сирии, а также назвал незаконными санкции США против правительства Сирии.

Шойгу прибыл в Турцию 22 июля на подписание соглашения по вывозу украинского зерна. От Украины в церемонии участвует министр инфраструктуры Александр Кубраков. Кроме того, в подписании будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.





Церемония запланирована на 16:30, она пройдет во дворце Долмабахче, где в конце марта прошли переговоры делегаций России и Украины по мирному соглашению.

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На прошлой неделе прошли четырехсторонние переговоры по зерну. На них российская сторона внесла свои предложения, они были в основном поддержаны. Минобороны Турции сообщило, что на переговорах стороны договорились о создании координационного центра по зерну в Стамбуле.