«Страна.ua» сообщила о подписании Украиной соглашения по зерну

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 16:05
Набиуллина анонсировала продление валютных ограничений в сентябре Финансы, 16:06
Набиуллина назвала отличия между кризисом в пандемию и текущим Финансы, 15:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
Набиуллина исключила запрет доллара даже в «апокалиптическом сценарии» Финансы, 15:56
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 15:51
Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенных Бизнес, 15:48
Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon Технологии и медиа, 15:46
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 15:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Генпрокуратура потребовала изъять у автоинспектора имущество на ₽130 млн Общество, 15:28
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа Политика, 15:24
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12% Общество, 15:10
Polymetal назвал варианты выделения активов в России. Что ждет инвесторов Pro, 15:05
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:05
Как взыскивают взносы с неплательщиков в СНТ Недвижимость, 15:02
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна.ua» сообщила о подписании Украиной соглашения по зерну

Сделка Украины и России по экспорту зерна будет заключена двумя документами. Каждая страна подпишет отдельное соглашение с ООН и Турцией. С российской стороны в Стамбул приехал Шойгу, с украинской — министр инфраструктуры
Министр инфраструктуры Украины&nbsp;Александр Кубраков и&nbsp;генеральный секретарь ООН&nbsp;Антониу Гутерреш&nbsp;в Стамбуле
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Стамбуле (Фото: OlKubrakov / Twitter)

Украина подписала в Стамбуле соглашение с Турцией и ООН по экспорту зерна, передает «Страна.ua».

С украинской стороны подписывать соглашение прилетел министр инфраструктуры Александр Кубраков. Ранее он опубликовал в Twitter фото с переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Такой же документ с Турцией и ООН подпишет Россия, для этого в Стамбул прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Пока он проводит переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, видео опубликовал телеканал «Звезда».

Как ранее сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Киев не будет подписывать зерновое соглашение напрямую с Москвой. Российские и украинские представители заключат ее с Турцией и ООН по отдельности. При этом транспорт с пшеницей не будут сопровождать российские корабли, указал он.

Песков объяснил смысл соглашения по вывозу украинского зерна
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Соглашению предшествовали переговоры России, Украины, Турции и ООН, они состоялись на прошлой неделе. Российские предложения были в основном поддержаны, также стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле.

Как отмечали в Кремле, соглашение необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «не критически, <...> но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
зерно Украина Сергей Шойгу
Материалы по теме
Подоляк сообщил, что Москва и Киев подпишут зерновую сделку отдельно
Политика
Песков объяснил смысл соглашения по вывозу украинского зерна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter