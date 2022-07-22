«Страна.ua» сообщила о подписании Украиной соглашения по зерну
Украина подписала в Стамбуле соглашение с Турцией и ООН по экспорту зерна, передает «Страна.ua».
С украинской стороны подписывать соглашение прилетел министр инфраструктуры Александр Кубраков. Ранее он опубликовал в Twitter фото с переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Такой же документ с Турцией и ООН подпишет Россия, для этого в Стамбул прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Пока он проводит переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, видео опубликовал телеканал «Звезда».
Как ранее сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Киев не будет подписывать зерновое соглашение напрямую с Москвой. Российские и украинские представители заключат ее с Турцией и ООН по отдельности. При этом транспорт с пшеницей не будут сопровождать российские корабли, указал он.
Соглашению предшествовали переговоры России, Украины, Турции и ООН, они состоялись на прошлой неделе. Российские предложения были в основном поддержаны, также стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле.
Как отмечали в Кремле, соглашение необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «не критически, <...> но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна».