«Страна.ua» сообщила о подписании Украиной соглашения по зерну

Сделка Украины и России по экспорту зерна будет заключена двумя документами. Каждая страна подпишет отдельное соглашение с ООН и Турцией. С российской стороны в Стамбул приехал Шойгу, с украинской — министр инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Стамбуле (Фото: OlKubrakov / Twitter)

Украина подписала в Стамбуле соглашение с Турцией и ООН по экспорту зерна, передает «Страна.ua».

С украинской стороны подписывать соглашение прилетел министр инфраструктуры Александр Кубраков. Ранее он опубликовал в Twitter фото с переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Такой же документ с Турцией и ООН подпишет Россия, для этого в Стамбул прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Пока он проводит переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, видео опубликовал телеканал «Звезда».

Как ранее сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Киев не будет подписывать зерновое соглашение напрямую с Москвой. Российские и украинские представители заключат ее с Турцией и ООН по отдельности. При этом транспорт с пшеницей не будут сопровождать российские корабли, указал он.

Соглашению предшествовали переговоры России, Украины, Турции и ООН, они состоялись на прошлой неделе. Российские предложения были в основном поддержаны, также стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле.

Как отмечали в Кремле, соглашение необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «не критически, <...> но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна».