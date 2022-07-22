Минобороны показало видео с ударом «Солнцепека» по позициям ВСУ

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Министерство обороны опубликовало видеозапись с применением в ходе спецоперации на Украине тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». С помощью нее российские силы уничтожили склады с боеприпасами и опорные пункты ВСУ, говорится в сообщении министерства.

На кадрах показан пуск снарядов и несколько взрывов при попадании их по целям.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт», — сообщили в Минобороны.

ТОС-1А («Солнцепек») предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств, указано на сайте Минобороны.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Под контролем российских сил находятся Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской. В начале июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал об «освобождении» Луганской народной республики.

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Географические линии спецоперации не ограничиваются ДНР и ЛНР и будут отодвигаться по мере того, как западные страны «накачивают» Украину все более дальнобойным оружием, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.