В США напали на кандидата в губернаторы Нью-Йорка во время выступления

На конгрессмена-республиканца и кандидата на пост губернатора Нью-Йорка Ли Зелдина во время его выступления в городе напал неизвестный мужчина с ножом, сообщает Reuters.

Во время инцидента никто не пострадал. Как пишет агентство, нападавший приблизился к Зелдину, чтобы нанести ему ножевое ранение, однако политик схватил мужчину за запястье, они оба упали, после чего нападавшего обезвредили другие люди, находившиеся рядом. После этого конгрессмен смог закончить свою речь.

The New York Times отмечает, что Зелдин сообщил о взятии мужчины под стражу. Политик также использовал факт нападения для утверждения своей позиции о жесткой борьбе с преступностью. «Я, как всегда, полон решимости внести свой вклад в то, чтобы Нью-Йорк снова стал безопасным», — цитирует газета слова конгрессмена из его заявления после нападения.

Соперник Зелдина по предвыборной гонке, действующий губернатор штата Кэти Хокул осудила нападение на оппонента, отметив, что таким фактам «нет места в Нью-Йорке», отмечает Reuters.

8 июля в Японии было совершено покушение на экс-главу правительства Синдзо Абэ. На политика во время его выступления в городе Нара напал местный житель Тэцуя Ямагами. Он выстрелил в Абэ дважды, экс-премьер получил ранение шеи и сердца. Он умер спустя несколько часов после нападения.



Соболезнования из-за гибели Абэ выразили как президент США Джо Байден, так и госсекретарь Энтони Блинкен. Последний даже решил приехать в Японию, чтобы лично выразить соболезнования из-за смерти экс-премьера.