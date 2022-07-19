Путин обвинил западные страны в намерении расчленить Сирию

Путин заявил о необходимости навсегда покончить с ИГ в Сирии

По словам президента России, из неподконтрольных сирийским властям районов исходят реальные угрозы преступности и экстремизма, и во многом этому способствует деструктивная линия западных стран

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Западные страны во главе с США проводят деструктивную политику в Сирии, поскольку хотят довести дело до расчленения этого государства, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств — гарантов астанинского процесса.

Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. «Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, чтобы в конечном итоге довести дело до расчленения сирийского государства», — сказал президент.

В связи с этим важно, чтобы гаранты астанинского процесса предприняли «дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», отметил он. Путин также заявил, что «нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещена в России) и других экстремистских группировок».

Трехсторонний саммит государств — гарантов астанинского процесса по прекращению гражданской войны в Сирии проходит в Тегеране. До этого президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси провели серию двусторонних встреч.

Во время выступления на саммите Путин заявил, что работа трех стран по разрешению кризиса в Сирии в целом результативна. «Хочу также отметить, что следующий саммит «астанинской тройки» по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», — резюмировал Путин.

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Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что войска США должны покинуть Сирию и регион как можно скорее, поскольку «незаконное присутствие» американских сил стало «дестабилизирующим фактором». Помимо того что США наращивают число своих военных баз, «они также разворовывают природные ресурсы», заявил Раиси.

Единственный способ обеспечить безопасность сирийских границ — это более активное взаимодействие ее вооруженных сил с дружественными государствами. «Опыт показал, что нарушение территориальной целостности Сирии никак не сможет помочь в борьбе с терроризмом», — отметил президент Ирана.

В разговоре с Эрдоганом он заявил, что любое нападение на север Сирии определенно нанесет ущерб Турции, Сирии и всему региону. В начале июня Турция объявила о начале новой операции в регионе, назвав ее целью создание зоны безопасности для защиты от террористов.