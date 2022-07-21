Глава ЦРУ заявил о седых волосах из-за России и Ирана

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Комментируя фотографии со встречи российского президента Владимира Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи 20 июля, глава ЦРУ Уильям Бернс отметил, что большинство седых волос «заработал» из-за переговоров с Москвой и Тегераном. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности.

Также Бернс отметил, что по этим кадрам понятно, что Россия и Иран сейчас нужны друг другу, несмотря на соперничество в энергетической сфере.

«Обе страны находятся под тяжелыми санкциями, обеим надо вырваться из политической изоляции. Но если они нужны друг другу, это еще не означает, что они доверяют друг другу», — сказал он.

Бернс с 2005 по 2008 год был послом США в России, а также участвовал в переговорах с Ираном по заключению ядерной сделки в 2008–2014 годах. В ноябре прошлого года уже в качестве главы ЦРУ он приезжал в Москву для встречи с с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Тогда их разговор касался обеспокоенности США наращиванием российских войск у границ Украины, сообщал CNN.

Путин встретился с Али Хаменеи 20 июля в ходе визита в Тегеран. Аятолла тогда сказал российскому президенту, что Запад не хочет видеть Россию сильной, а Североатлантический альянс — это опасная организация. «Если бы вы не противостояли НАТО на Украине, то альянс сам начал бы войну под предлогом Крыма», — заявил он.