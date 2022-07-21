В Минюсте США заявили о планах приравнять уклоняющихся от санкций к мафии
Минюст США попросит у конгресса разрешение преследовать сети по обходу антироссийских санкций как преступные организации, заявила первый заместитель американского министра юстиции — генерального прокурора Лиза Монако, выступая на Аспенском форуме по безопасности. Трансляция доступна на YouTube-канале Аспенского института.
По ее словам, находящиеся в США активы, которые должны быть конфискованы из-за санкций, «зачастую спрятаны в очень сложных сетях».
«Мы хотим иметь возможность разобраться с ними. И поэтому одна из вещей, о которых мы просим конгресс, — это возможность использовать закон для борьбы с организованной преступностью», — рассказала Монако.
Также она заявила, что для предотвращения обхода санкций против России Ираном и поставок оружия Москве ограничения в отношении Тегерана будут усиливаться.
Кроме того, Минюст также будет просить у конгресса разрешения отдать изъятое из-за антироссийских санкций имущество беженцам с Украины, добавила Монако.
Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о последствиях обхода антироссийских санкций. В частности, 18 июля представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что помощь России в обходе санкций или поставки вооружений «дорого обойдется» Китаю. При этом он признал, что пока Вашингтон не увидел, чтобы Пекин участвовал в подобном. «Но мы будем очень внимательно следить, — предупредил пресс-секретарь.
В китайском МИДе в ответ заявили об отсутствии у США доказательств подобной деятельности Пекина и выступили против «любых необоснованных подозрений и угроз в адрес Китая». «Мы всегда выступали против односторонних незаконных санкций», — подчеркнул представитель дипведомства Чжао Лицзянь.