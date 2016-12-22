Mattel сделает серию кукол Barbie по образам легендарных женщин

В преддверии Международного женского дня компания анонсировала новую серию кукол Barbie, которые будут сделаны по образам известных женщин. Среди моделей — художница Фрида Кало и летчица Амелия Эрхарт

Фото: Barbie.mattel.com

Компания Mattel сообщила о том, что в ближайшее время выпустит кукол Barbie, которые будут напоминать 17 известных женщин. Среди них — художница Фрида Кало, летчица Амелия Эрхарт, режиссер Пэтти Дженкинс, футболистка Сара Гама, боксер Никола Адамс.

«Все эти женщины ломали стереотипы и вдохновляли новые поколения», — говорится в сообщении Mattel. «81% мам во всем мире с волнением смотрят, на кого хотят походить их дочери. Barbie в этой дискуссии придерживается позиции, что это должен быть положительный образ», — указывает компания.

Mattel обещает, что все куклы будут доступны в магазинах, однако при этом не уточняет, когда именно они поступят в продажу. В компании также сообщили, что в комплекте с куклой будет небольшой буклет с рассказом о биографии героини.

Фото: Barbie.mattel.com

Это уже не первый раз, когда Mattel выпускает куклы, прообразами которых были известные женщины, напоминает San Francisco Chronicle. В частности, выходили модели, похожие на фехтовальщицу Ибитихай Мухаммад и балерину Мисти Коупленд.

Куклу Barbie создала американка Рут Хандлер. Она взяла за основу сделанную в Германии куклу Бильд Лилли, похожую на настоящую женщину, к которой существовало несколько нарядов. Американская создательница назвала куклу в честь своей дочери Барбары.

С тех пор Barbie много раз меняла внешность, была блондинкой и брюнеткой. Помимо этого были созданы версии куклы для латиноамериканского рынка, для афроамериканцев, для мусульман (в хиджабе). У нее также появились друзья, родственники и ухажеры.