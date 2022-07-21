В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша

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На юго-западе Москвы вечером 20 июля произошел пожар — горит кровля 8-этажного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, дом 40. Сведений о пострадавших пока не поступало, сообщает столичное управление МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекли 128 человек. МЧС сообщило о спасении человека из лифта, всего из дома эвакуировали около 400 человек. Telegram-канал 112 уточняет, что пожару присвоен второй уровень сложности. По информации столичной госавтоинспекции, пожар произошел в чердачном помещении дома. «Москва 24» со ссылкой на очевидцев пишет, что огонь с крыши перекинулся и на квартиры верхних этажей. К тушению дома привлекли вертолет.

Московский дептранс предупреждает, что из-за пожара движение по дублеру Ленинского проспекта, а также по одной полосе самого проспекта по направлению в область, перекрыто.

В этом доме находятся ряд магазинов, в том числе «Московский дом книги». Также в здании расположено управление отдела вневедомственной охраны батальона полиции округа.

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