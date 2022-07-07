В ТЦ на Рублевском шоссе произошел пожар

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 64,33 (+4,16) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 62,91 (+4,4) Инвестиции, 06 июл, 16:00
В России за сутки выявили 3,3 тыс. заболевших коронавирусом Общество, 14:02
Вечный прогрев: как постоянно стимулировать продажи и не выжечь аудиторию Pro, 13:57
Аналитики зафиксировали снижение цен на апартаменты в Москве Недвижимость, 13:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:55
Павлюченко назвал Адебайора сказочником после слов о «пьяных тренировках» Спорт, 13:54
Захарова заявила о «полураспаде Британии» после скандала с Джонсоном Политика, 13:53
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:52
В Кремле сообщили, что не знают о черных списках артистов Общество, 13:48
Алаев объявил об уходе с поста президента «лучшей лиги мира» Спорт, 13:47
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 13:41
Москва нарастила объемы промышленного производства. Что важно знать РБК Город, 13:40
В ТЦ на Рублевском шоссе произошел пожар Общество, 13:38
Четыре простых способа превратить ссору с подростком в диалог Pro, 13:23
Аксаков допустил запуск криптовалютной площадки на базе Мосбиржи Крипто, 13:21
Общество ,  
0 

В ТЦ на Рублевском шоссе произошел пожар

Video

На первом этаже торгового комплекса на Рублевском шоссе произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«В оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу Рублевское шоссе, 62», — сообщили в главке. По этому адресу расположен торговый центр «ЕвроПарк».

Площадь пожара составила 5 кв. м, информации о пострадавших нет.

При пожаре в наркологической клинике в Москве погиб человек
Общество

Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что пожар произошел в «Ашане». Однако РБК в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» это опровергли.

«Возгорание произошло в галерее торгового центра, не на территории гипермаркета «Ашан». В настоящее время возгорание устранено», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что всех посетителей торгового центра эвакуировали, пострадавших нет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Чарльз Кох Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи
Pro
Каким будет курс рубля к концу 2022 года?
Pro
Фото: Evan Agostini / AP Йога и фрисби: как основатель Google держит в форме себя и сотрудников
Статьи
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Теги
новости пожары Ашан Москва Рублевское шоссе
Материалы по теме
Стали известны версии возникновения пожара на Каширском шоссе в Москве
Общество
В небоскребе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter