В ТЦ на Рублевском шоссе произошел пожар

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На первом этаже торгового комплекса на Рублевском шоссе произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«В оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу Рублевское шоссе, 62», — сообщили в главке. По этому адресу расположен торговый центр «ЕвроПарк».

Площадь пожара составила 5 кв. м, информации о пострадавших нет.

Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что пожар произошел в «Ашане». Однако РБК в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» это опровергли.

«Возгорание произошло в галерее торгового центра, не на территории гипермаркета «Ашан». В настоящее время возгорание устранено», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что всех посетителей торгового центра эвакуировали, пострадавших нет.