Пожар произошел в небоскребе рядом с «Москва-Сити»

В небоскребе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар

На крыше башни жилого комплекса около «Москва-Сити» загорелись строительные леса, пожар потушили до приезда пожарных, сообщили РБК в МЧС по Москве

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Пожар произошел на верхних этажах башни жилого комплекса Capital Towers рядом с «Москва-Сити». Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Позже информацию о возгорании РБК подтвердили в московском МЧС.

«Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым», — сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло на 55-м этаже башни, написали Telegram-канал «112» и «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Судя по информации на сайте ЖК, максимальное число этажей в башнях комплекса достигает 60. Дома еще не достроены.

Telegram-каналы «112» и Mash опубликовали видео. На кадрах видны большие клубы черного дыма, которые идут с крыши здания.

В 22:12 агентство «РИА Новости» сообщило, что дым перестал идти после 20 минут пожара.

«По предварительным данным, до прибытия пожарно-спасательных подразделений на крыше здания было ликвидировано возгорание строительных лесов на площади около 1 кв. м, без пострадавших», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

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Строительством Capital Towers занимается девелоперская компания Capital Group, оно идет с 2017 года. Компании принадлежат такие проекты, как башня «Око» в «Москва-Сити», ЖК «Тверской», «Кутузовский, 12», «Аэробус» и другие. Одним из основателей компании и председателем совета директоров является Павел Тё.