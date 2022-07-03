В небоскребе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар
Пожар произошел на верхних этажах башни жилого комплекса Capital Towers рядом с «Москва-Сити». Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Позже информацию о возгорании РБК подтвердили в московском МЧС.
«Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым», — сказал собеседник агентства.
Возгорание произошло на 55-м этаже башни, написали Telegram-канал «112» и «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Судя по информации на сайте ЖК, максимальное число этажей в башнях комплекса достигает 60. Дома еще не достроены.
Telegram-каналы «112» и Mash опубликовали видео. На кадрах видны большие клубы черного дыма, которые идут с крыши здания.
В 22:12 агентство «РИА Новости» сообщило, что дым перестал идти после 20 минут пожара.
«По предварительным данным, до прибытия пожарно-спасательных подразделений на крыше здания было ликвидировано возгорание строительных лесов на площади около 1 кв. м, без пострадавших», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Строительством Capital Towers занимается девелоперская компания Capital Group, оно идет с 2017 года. Компании принадлежат такие проекты, как башня «Око» в «Москва-Сити», ЖК «Тверской», «Кутузовский, 12», «Аэробус» и другие. Одним из основателей компании и председателем совета директоров является Павел Тё.