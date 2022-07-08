Девять автомобилей столкнулись на МКАД из-за оторвавшегося колеса

Фото: Госавтоинспекция Москвы / Telegram

На 38-м км внешней стороны МКАД произошла авария с участием девяти автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного управления ГИБДД.

Машины столкнулись после того, как у автомобиля ВАЗ-2114, который двигался в крайней правой полосе, оторвалось колесо.

В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе московского департамента ГОЧСиПБ. Произошел разлив топлива, также на дороге перевернулся «КамАЗ», который вез металлические трубы, добавили в нем.

В Госавтоинспекции Москвы предупредили, что движение на участке, где произошла авария, сильно затруднено, и попросили водителей объезжать его по улице Обручева.