Собянин утвердил проект продления синей ветки метро до Гольяново

Проект станции метро «Гольяново» (Фото: mos.ru)

Мэр Москвы утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Длина участка от «Щелковской» до станции «Гольяново» составит 2,6 км. Его проложат в створе Уральской и Уссурийской улиц, что исключит негативное влияние на стоящие рядом дома.

Планируются, что конечная станция «Гольяново» будет расположена в жилой зоне на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, в частности власти собираются проложить велодорожки и устроить пункты велопроката и велопарковки в этом районе.

По данным пресс-службы Сергея Собянина, за счет продления синей ветки у 30 тыс. жителей Гольяново появится станция метро в шаговой доступности, а среднее время поездок по городу для них сократится примерно на 20 минут.