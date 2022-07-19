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Ефимов назвал новых участников программы льготной аренды земли в Москве

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

За последний месяц еще три инвестора получили от города землю для создания новых производств по арендной ставке 1 руб. в год, в дополнение к четырем предыдущим проектам. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Речь идет об участках общей площадью 1,65 га под проекты, призванные привлечь в экономику города 1,85 млрд руб. инвестиций и создать 235 рабочих мест.

Ефимов заявил, что проект освоения промзон даст Москве новые производства
Экономика
Владимир Ефимов

Так, территория 0,3 га в районе Соколиная Гора уйдет под строительство завода ударных музыкальных инструментов компанией «Форте». Инвестор планирует вложить 100 млн руб. и возвести несколько двухэтажных зданий общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, где будут работать 50 человек — благодаря этому Москва сможет обеспечить необходимыми инструментами музыкальные школы и консерватории.

На северо-западе Москвы развернется производство архитектурного бетона. Концерн «Крост» арендовал для этого за 1 руб. в год участок размером 0,85 га в Походном проезде, где возведет производственные площади 3 тыс. кв. м. Объем инвестиций — почти 250 млн руб., число рабочих мест — 110.

Третий проект расположится в Хорошевском районе. АО «Мелькомбинат № 3» откроет там производство макаронных изделий. По оценкам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, это даст свыше 6 тыс. т продукции ежемесячно. В аренду за рубль передано полгектара столичной земли, возводимое предприятие займет 8,5 тыс. кв. м и даст работу для 75 человек. Объем инвестиций — 1,5 млрд руб.

Ефимов напомнил, что льготная ставка 1 руб. распространяется на весь срок действия договоров аренды. Это антикризисная мера, запущенная правительством Москвы в марте 2022 года в помощь производителям — для строительства высокотехнологичных производств. Как уточняет заммэра, программа позволяет бизнесу снижать затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки налаживать выпуск продукции, важной для жизни и экономики города.

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Ефимов раскрыл число инвесторов, арендовавших у Москвы земли за 1 рубль
Экономика
Владимир Ефимов

С учетом трех новых проектов за четыре месяца работы программы в ней приняли участие уже семь инвесторов. Первый участок был выделен в Нагатино-Садовниках под строительство инженерного корпуса научно-производственного предприятия по разработке электронных компонентов для автопрома. Свою землю получили также кондитерская фабрика «Рот Фронт» под производство в районе Бирюлево Западное, «СТ-авто» для возведения комплекса по изготовлению комплектующих для пожарной техники в Молжаниновском районе и АО «Союзцветавтоматика» для постройки приборостроительного производственно-инжинирингового центра в районе Останкино.

Теги
Владимир Ефимов аренда муниципальной земли Москва
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