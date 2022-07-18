Клишас не увидел необходимости во внеочередном заседании Совфеда

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В проведении внеочередного заседания Совета Федерации нет конституционной необходимости, решение об этом пока не принято, заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

«Решение о проведении внеочередного заседания Совета Федерации на данный момент не принято, конституционной необходимости в этом нет, но вопрос о проведении заседания полностью в компетенции Совета Палаты», — написал он.

15 июля Госдума провела внеочередное заседание, на нем в частности утвердили кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Спикер нижней палаты российского правительства Вячеслав Володин объяснял проведение внеочередного собрания необходимостью рассмотреть законопроекты, касающиеся поддержки экономики и соцзащиты. Он отметил, что их не захотели оставлять на осень. После заседания Володин не исключил проведение еще одного в ближайшее время.