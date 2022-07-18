Власти Венесуэлы сообщили об атаке на газовую систему на востоке страны

Фото: Matias Delacroix / AP

На востоке Венесуэлы произошла атака на газопровод, в результате он загорелся, пожар тушат, сообщил министр промышленности республики Тарек Эль-Айссами в Twitter.

«Это те же самые террористические группы, которые действовали против национальных интересов, чтобы повлиять на жизнь нашего народа», — указал он на возможных нападавших.

По словам министра, работу газопровода удастся восстановить в ближайшее время.

Власти Венесуэлы ведут переговоры с оппозицией в связи с диалогом с Соединенными Штатами о снятии нефтяного эмбарго и требованием снять санкции с нефтяных компаний. Переговоры с Вашингтоном возобновились после начала российской военной операции на Украине.

18 мая США сняли действовавшее с 2019 года эмбарго на деятельность американских и европейских компаний на территории Венесуэлы. В тот же день Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес впервые с октября 2021 года встретился с представителем оппозиции Херардо Блайдом.

США разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой, ввели санкции и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов.