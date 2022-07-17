Найдены семь из восьми членов экипажа разбившегося в Греции Ан-12

Фото: Giannis Papanikos / AP

На месте крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-12 в Греции нашли семь из восьми погибших членов экипажа, три тела извлекли из-под обломков, сообщил руководитель подразделения по обезвреживанию боеприпасов, передает News247.

Также нашли предмет, похожий на черный ящик самолета, пишет портал, публикуя фото с места крушения.

Самолет разбился возле села Палеохори к западу от Кавалы. Он летел из сербского города Ниш в Бангладеш. По словам министра обороны Сербии Небойши Стефановича, борт перевозил 11,5 т сербского оружия, в том числе осветительных и учебных мин. По пути самолет должен был совершить посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмадабаде. Предположения о том, что Ан-12 вез оружие на Украину, Стефанович опроверг, отметив, что с 2016 года разрешений на ввоз оружия из Сербии на Украину или в Россию не выдавалось.

На борту были восемь членов экипажа, все они погибли, рассказал министр. Эту информацию позднее подтвердил гендиректор авиакомпании «Меридиан», которой принадлежал самолет. По его словам, все погибшие были украинцами.

Греческое управление гражданской авиации рассказало, что экипаж самолета сообщал о пожаре в двигателе незадолго до крушения. Судно готовилось к экстренной посадке, ее разрешили в аэропорту Кавалы, однако в 22:47 самолет исчез с радаров.