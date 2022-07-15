Медведев возглавит оргкомитет празднования 80-летия Сталинградской битвы

Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / ТАСС)

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве возглавит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

80 лет со дня окончания битвы исполнится 2 февраля 2023 года.

В течение месяца правительство по согласованию с Медведевым должно утвердить состав оргкомитета, разработать и утвердить план мероприятий совместно с Российским организационным комитетом «Победа», сказано в документе.

Сталинградская битва считается переломным моментом в истории Великой Отечественной войны, с нее началось общее наступление Красной армии.

Немецкое командование сосредоточило войска для захвата юга Советского союза в июне 1942 года. Группа армий «А» была направлена на Кавказ, группа армий «Б» — на Сталинград. С 17 июля началась оборонительная операция советских войск на дальних подступах к Сталинграду, 28 июля Иосиф Сталин выпустил приказ «Ни шагу назад», в котором говорилось о необходимости «кончить отступление». К сентябрю немцы дошли до Сталинграда, началась операция по удержанию города Красной армией.

Контрнаступление советских войск в этом районе началось 19 ноября 1942 года. В операции принимали участие войска Юго-Западного, Донского, Сталинградского, левого крыла Воронежского фронтов с участием Волжской военной флотилии.

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К концу ноября немецкие войска попали в окружение, началась их капитуляция. Однако часть подразделений продолжала оборону по приказам Гитлера, в их числе была 6-я армия генерал-фельдмаршала Паулюса, однако она также капитулировала. 2 февраля 1943-го в донесении Сталину сообщили о полной ликвидации войск противника в районе Сталинграда.